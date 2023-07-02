Пробка перед Крымским мостом снова увеличилась

Пробка на Крымском мосту, возникшая накануне из-за ужесточения досмотра перед проездом по стратегической дороге, соединяющей полуостров с Краснодарским краем, рано утром уменьшилась до трех километров, но теперь снова удвоилась. Об этом сообщает минтранс Крыма.

В 06.00 местного времени пробка была трехкилометровой, и чтобы преодолеть пост досмотра нужно было ожидать порядка полутора часов, однако уже к 08.00 очередь растянулась на 6,5 км и время ожидания увеличилось до 3 часов.

В обратную сторону пробки нет.

Напомним, накануне, в течение суток с момента ужесточения досмотра, на Крымском мосту автомобильная пробка со стороны Краснодарского края выросла с 4 до 7 километров, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. В связи с большим ожиданием в очереди на въезд в Крым со стороны Краснодарского края организована выдача питьевой воды. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.

Гражданам рекомендовали заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, поскольку "ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля".

Ранее Лукашенко объяснил появление пробок распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова – он велел более тщательно мониторить досмотр, а также плохой погодой.