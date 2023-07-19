19 Июля 2023
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Фото: Минобороны

В полночь закроется гуманитарный коридор через Черное море: заявление Минобороны

Минобороны объявило Черное море опасной зоной для иностранных судов. Новые правила начиняют действовать в полночь.

Поскольку зерновая сделка больше не действует, Минобороны заявило, что морской гуманитарный коридор будет свернут в 00.00 московского времени 20 июля 2023 года.

"Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.

Теги: зерновая сделка, гуманитарный коридор, минобороны


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Развитие сюжета:

Ранее 19.07.2023 21:26 Мск 10 иностранных грузовых кораблей еще стоят в украинских портах

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