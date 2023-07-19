10 иностранных грузовых кораблей еще стоят в украинских портах
Не менее 10 иностранных грузовых кораблей должны покинуть порты Одессы и Николаева до полуночи.
Напомним, Минобороны сегодня заявило, что после расторжения зерновой сделки все иностранные суда следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
Mash сообщает, что в украинских портах стоят корабли под флагами африканских и азиатских государств. Три из них зарегистрированы в Либерии, два в Гонконге, два в Палау. Ещё по одному на Кайманах, в Белизе и в Панаме.
Минобороны предупредило, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.