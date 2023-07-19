19 Июля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Аттракцион невиданной щедрости. Россия готова заместить украинское зерно своим. Хоть даром

Президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно, которое недополучают контрагенты из-за прекращения "зерновой сделки", Россия готова заместить своим на коммерческой или даже безвозмездной основе.

"Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", - заявил глава государства на совещании с членами правительства. Такую цитату приводит Интерфакс.

Напомним, сделка перестала действовать накануне после атаки на Крымский мост.

Путин в очередной раз рассказал членам правительства, что Запад использовал сделку для "обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины". По его словам, основной поток шел не в страны Африки, ради спасения которых и был организован гуманитарный коридор, а прежде всего в государства Евросоюза.

По его словам, за почти год в рамках сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в богатые страны, включая, прежде всего, государства ЕС. Одновременно на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен пришлось менее 3% от общего объема: меньше 1 млн тонн, подчеркнул Путин.

Путин назвал условия возобновления зерновой сделки, среди которых 

  • вывод из-под санкций российского зерна и удобрений
  • незамедлительное подключение российских банков к международной банковской системе расчетов SWIFT
  • возобновление поставок в РФ запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений
  • решение вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия
  • обеспечение логистики продовольственных поставок и "беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса
  • разблокирование российских активов

Теги: зерновая сделка, владимир путин, зерно


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