Посылка для вашего мальчика: Пентагон отправил на Украину военную технику на $1,3 миллиарда

США выделили Украине военную помощь на 1,3 миллиарда долларов.

Коммерсант со ссылкой на сообщение Пентагона сообщает, что в "посылку" вошли четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, 152-мм артиллерийские снаряды, ракетный комплекс TOW (3,75-4,5 км), авиационные боеприпасы, средства обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, 150 бензовозов, 115 тактических транспортных средств для буксировки оборудования, 50 тактических машин для восстановления оборудования, тактические защищенные системы связи.

7 июля Пентагон отправил на Украину боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot на 800 миллионов долларов. Суммарно Штаты вложили в укрепление боеспособности Украины 43 миллиарда долларов.