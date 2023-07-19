19 Июля 2023
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Происшествия Крым
Фото: Накануне.RU

В Севастополе замечены задержки с поставкой топлива

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что есть некоторые задержки с поставками автомобильного топлива. С жалобами на отсутствие бензина на заправках к главе города обратились местные жители.

"Вижу ваши сообщения насчет ситуации с бензином. Часть жителей жалуются, что на одной из сетей АЗС отказывают в заправке 95-м и 92-м бензином, ссылаясь на "резерв", который отпускают по талонам или топливным картам", - написал Развожаев в своем telegram-канале. 

"Подчеркиваю: на данный момент дефицита топлива в городе нет. Есть небольшие задержки с поставкой 92-го бензина. У сетей АЗС действительно есть обязательства, они должны выполнять контракты. Поэтому на каких-то заправках возникают ситуации с резервированием топлива для предприятий, отвечающих в том числе и за жизнедеятельность города. Как только появляется топливо, то его начинают отпускать", - рассказал глава города.

Также губернатор Севастополя признал, что существует рост цен на топливо. Он отметил, что все сообщения проверяются и цены фиксируются, о каждом случае информируется ФАС.

 

Комментируя рост продовольственных цен, Развожаев отметил только сахар, который дорожает из-за "сезона варений". "Как только все наварят варенье - то цена начнёт снижаться, потому что спрос упадет. С ситуацией на Крымском мосту это никак не связано", - поделился соображениями губернатор. 

По его словам, товары в город доставляются сухопутным путем через новые регионы. Пожар на полигоне, из-за которого перекрыта трасса "Таврида", по его словам, никак не повлиял на эту ситуацию.

Напомним, сразу после атаки на Крымский мост, в результате которой нарушилось нормальное сообщение полуострова с материком, губернатор Севастополя заявил, что запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, запасаться топливом не надо, с продуктами – такая же ситуация.

Теги: бензин, топливо


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