19 Июля 2023
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Фото: Wikimedia / Третьяковская галерея

"Святую Троицу" вынесли из ХХС. Икона отправляется на реставрацию

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева вынесли из храма Христа Спасителя. После двухнедельной экспозиции в храме икона отправляется на реставрацию.

По сообщению ТАСС, гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев сообщал, что икону привезут в реставрационный центр 19 июля. Икона была выставлена в ХХС с 3 июля.

Икону передал РПЦ лично Владимир Путин. Значительная часть авторитетных ученых, в том числе представители Российской академии наук, просили президента и Минкульт передумать, поскольку икона нуждается в реставрации и музейном уходе, и перемещение может привести к утрате произведения.

На реставрации "Троица" может провести больше года. 

По мнению Сергеева, очень важны те обстоятельства, с которыми предстоит столкнуться в процессе работы. "Оценка, которая была дана, - год, вводит нас в масштаб времени и сложности тех действий, которые предстоит сделать реставраторам", - сказал Сергеев, уточнив, что у экспертов нет задачи "установить рекорд по скорости", есть цель сохранить уникальный памятник истории и культуры.

Теги: святая троица, храм христа спасителя, реставрация


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