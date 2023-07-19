Пшеница резко подорожала из-за эскалации ситуации в Черном море

Из-за прекращения действия зерновой сделки и эскалации ситуации в Черном море, цены на пшеницу взлетели на 9%. Министерство обороны России, напомним, объявило, что несколько морских районов в международных водах Черного моря временно опасны для судоходства.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго растут в цене примерно на 7,8% и торгуются вблизи отметки в $7,22 за бушель. Ранее в ходе торгов рост достигал 9%.

Российские военные заявили, что в связи с прекращением "зерновой сделки" сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, и с 00:00 по московскому времени 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, передает Интерфакс.

"Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - сообщило Минобороны РФ в среду.