19 Июля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Годовая инфляция на этой неделе ускорилась до 3,86%

Годовая инфляция на этой неделе ускорилась до 3,86% по сравнению с 3,59% неделей ранее. Об этом сообщает Минэкономики.

По данным Росстата, за прошлую неделю выросли цены на сахар (+ 1,1%), плодоовощную продукцию (+ 0,8%), включая капусту (+ 5,2%), бананы (+ 2,7%), яблоки (+ 2,3%). Стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась на 0,5% и 0,1%. Также подорожал полет в салоне экономкласса (+ 2%).

Подешевела вермишель (– 0,9%), а также мясные консервы для детского питания и гречневая крупа (– 0,7%), масло подсолнечное и макаронные изделия (– 0,5%).

Из данных Минэкономики следует, что в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,14% после 0,10% на предыдущей неделе. Непродовольственные товары подорожали на 0,24%. В частности, легковые автомобили — на 0,23%. Рост цен на туристические и бытовые услуги замедлился до 0,18% после 0,27%, передает Коммерсантъ.

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2023 году инфляция в России составит 5,3%. Центробанк ожидает уровень инфляции в диапазоне 4,5–6,5%. Цель регулятора по инфляции — 4%.

Теги: инфляция, росстат


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