19 Июля 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Александр Авдеев в рабочей поездке в Судогодскй район ознакомился с производством и обсудил с промышленниками вопросы расширения предприятия

19 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Судогодский район. Основное внимание глава региона уделил вопросам развития производственных предприятий и промышленного потенциала территории. В посёлке Бег глава региона посетил производственную площадку ООО «Техносонус-Центр», занимающуюся выпуском эффективных материалов для звукоизоляции и акустического комфорта. Ознакомил с работой предприятия учредитель компании Александр Акулов.

Губернатор осмотрел цеха по производству звукоизоляционной вязко-эластичной, битумной мембраны, термозвукоизоляции, декоративно-акустических панелей.

По словам Акулова, в 2007 году предприятие впервые запустило производство звукоизоляционных матов «ТермоЗвукоИзол», за эти годы производственная база значительно расширилась. Сегодня здесь трудится более 130 человек, план – увеличить число занятых в два раза. 

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Также «Техносонус-Центр» осуществляет научно-исследовательскую деятельность, оказывает услуги по акустическому проектированию и инженерному консалтингу и реализует образовательные проекты для профессионалов строительной отрасли.

«Предприятие выбрало очень интересную и важную нишу, в которой по ряду продуктов в линейке конкурентов в мире практически нет. Сейчас есть сложности с логистикой, усложнились поставки на экспорт, но предприятие работает с областным Центром поддержки экспорта. Участие в бизнес-миссиях даёт результаты: появляются новые контакты. И продолжим работать над расширением экспортных поставок. Для «Техносонуса» сейчас это порядка 10 процентов. Развитие экспортного потенциала даст предприятию новые возможности для развития и расширения линейки продукции», – подчеркнул глава региона.

С руководителем производства он обсудил вопросы технологического присоединения. Вопрос для производства важный - требуется увеличение мощности электричества и газа.

производство, импортозамещение(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

«Поездка в Судогодский район носит реальные практические задачи – в ближайшее время найти способы поддержки местных предприятий. У каждого есть своя инвестиционная программа, а задача областного правительства и районных властей – оказать максимальное содействие в развитии. Если посмотрим на текущие темпы экономического роста в районе –  это 5-9 процентов, но реально они могли бы быть больше. Для этого нам необходимо выполнить ряд задач, которые перед нами ставит бизнес, вот над этим и будем работать. И очень важная задача, которую ставит перед нами весь бизнес Судогодского района, – необходимость строительства жилья, чтобы размещать сотрудников, привлекать кадры на действующие и новые предприятия», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Глава муниципалитета Валерий Сафонов сообщил о развитии промышленности в Судогодском районе и поблагодарил за поддержку губернатора. "Мы с Александром Александровичем обсудили вопросы развития инфраструктуры – коммунальной, инженерной, которая в конечном итоге влияет на экономическую стабильность Судогодского района и на комфортное проживание его жителей" - сказал руководитель района.

Стоит отметить, что «Техносонус- центр» активно пользуется возможностями господдержки. Так, в 2020-2023 годах компания стала получателем консультационной и образовательной поддержки АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской области», ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор». В 2020 году получила поддержку гарантийного фонда Владимирской области на сумму 24 млн рублей.

Теги: александр авдеев, мембранные материалы, звукоизоляция, развитие производства, судогодский район


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