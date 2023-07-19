Губернатор Астраханской области на встрече с главой провинции Ирана предложил создать судоходную линию между портами двух стран

Сегодня В Астрахани прошла рабочая встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и губернатора провинции Мазандарам Иран) Сейеда Махмуда Хоссейнипура. Центральной темой обсуждения стало предложение российского губернатора по созданию судоходной линии между странами. Также обсуждали развитие контактов в торговле, логистике, судостроении и гуманитарной сфере.

Основное направление сотрудничества между Астраханской областью и Исламской Республикой Иран (ИРИ) – это торговля и логистика в рамках МТК «Север – Юг». По этому маршруту через ИРИ в регион доставляют товары из Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

В планах - развитие туристической линии. Как подчеркнул Игорь Бабушкин, перспективное направление в сотрудничестве — это организация авиасообщений между Астраханью и Мазандараном. В свою очередь, губернатор иранской провинции Сейед Махмуд Хоссейнипур отметил, что ИРИ готова предоставить безвизовый режим для российских туристов.

«Приложим максимум усилий для дальнейшего всестороннего сотрудничества между нашим регионом и провинцией Мазандаран. Подпишем соглашения по новым перспективным направлениям», - подчеркнул губернатор региона Игорь Бабушкин.