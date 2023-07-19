19 Июля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области на встрече с главой провинции Ирана предложил создать судоходную линию между портами двух стран

Сегодня В Астрахани прошла рабочая встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и губернатора провинции Мазандарам Иран) Сейеда Махмуда Хоссейнипура. Центральной темой обсуждения стало предложение российского губернатора по созданию судоходной линии между странами. Также обсуждали  развитие контактов в торговле, логистике, судостроении и гуманитарной сфере.

астрахань , заседание(2023)|Фото: astrobl.ru

Основное направление сотрудничества между Астраханской областью и Исламской Республикой Иран (ИРИ) – это торговля и логистика в рамках МТК «Север – Юг». По этому маршруту через ИРИ в регион доставляют товары из Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

игорь бабушкин(2023)|Фото: .astrobl.ru

иранец(2023)|Фото: astrobl.ru

В планах - развитие туристической линии. Как подчеркнул Игорь Бабушкин, перспективное направление в сотрудничестве — это организация авиасообщений между Астраханью и Мазандараном. В свою очередь, губернатор иранской провинции Сейед Махмуд Хоссейнипур отметил, что ИРИ готова предоставить безвизовый режим для российских туристов.

заседание, астрахань(2023)|Фото: astrobl.ru

«Приложим максимум усилий для дальнейшего всестороннего сотрудничества между нашим регионом и провинцией Мазандаран. Подпишем соглашения по новым перспективным направлениям», - подчеркнул губернатор региона Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, судоходная линия, иран, безвизовый режим


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