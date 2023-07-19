Путин не ожидает революции в России

Президент России Владимир Путин не ожидает революции в России. Об этом глава государства заявил на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

Глава государства подчеркнул, что революции России больше не нужны, она пережила их достаточно в XX веке.

Он сначала в шутку прокомментировал упоминание одним из участников заседания прошедшего туристического слета "Маевка". "Надеюсь, что это маевка, которая не приведет к революции", - сказал Путин, отметив с иронией, что его это название "настораживает", передает ТАСС

"Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью", - подчеркнул президент РФ