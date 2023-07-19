2023 год станет самым жарким в мировой истории наблюдений

2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. До сих пор рекорд принадлежит 1850-му году, но анализ последних данных показывает, что 2023-й с вероятностью в 81% перехватит пальму первенства, пишет Bloomberg.

У 2023-го года уже как минимум два рекорда: самый жаркий июнь и самый жаркий июль в мировой истории. В Тихом океане усиливается Эль-Ниньо, а США, Европу и некоторые части Азии душат волны жары.

В начале июля климатическое агентство ООН официально объявило о начале Эль-Ниньо или Южной осцилляции – глобального климатического явления, которое приведет к скачку температур по всей планете и экстремальным погодным явлениям.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, существует 90-процентная вероятность того, что Эль-Ниньо продлится минимум до конца 2023 года и будет "как минимум умеренным". Организация призвала правительства всего мира отреагировать на предупреждение и предпринять "немедленные шаги для защиты жизней и средств к существованию".