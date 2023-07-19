Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференции - Песков

Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это будет полноценное участие", - полагает официальный представитель Кремля. Он подтвердил, что представлять РФ непосредственно на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Остальные страны-участницы будут представлены на более высоком уровне – главами государств.

Ранее сегодня администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщила, что Путин не приедет на августовский саммит БРИКС в Йоханнесбург. В заявлении отмечалось, что это совместное решение России и ЮАР.

Если бы Путин приехал в Йоханнесбург, он бы создал для местных властей дипломатическую и юридическую дилемму: ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда и должна исполнять его решения. А МУС ранее выдал ордер на арест Владимира Путина.