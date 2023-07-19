В Челябинске установили сговор при проведении конкурса на информационное освещение программы переселения

УФАС признало сговор при проведении в 2021 году конкурса на информационное освещение программы переселения в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Нарушения выявлены в действиях главного управления по труду и занятости населения Челябинской области и ООО Издательский дом "Гранада Пресс".

Начальная цена контракта составляла 17 млн рублей. Контракт был заключен с ИД "Гранада пресс" на сумму 14,3 млн рублей.