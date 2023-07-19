В Екатеринбурге ищут режиссера за 1 000 000 для ролика к 300-летию города

В Екатеринбурге объявили о поиске режиссера, который смог бы снять ролик к 300-летию города. За работу мэрия готова заплатить 1 млн рублей.

Согласно документам на сайте госзакупок, требования к кандидату довольно высокие: наличие международных наград, проектов от 6 млн рублей и опыт работы со знаменитостями. Трехминутный ролик с минимум четырьмя медийными персонами, 3D-графикой в виде графических элементов, оживающими памятниками и другими спецэффектами должен быть готов к 18 августа текущего года.

Подать заявку можно до 27 июля. Концепция ролика, список звезд и актеров будут согласованы с горадминистрацией. С ней также необходимо согласовать отснятый материал и постпродакшн уже через 3 дня после самих съемок.

Напомним, 300-летие Екатеринбург празднует 19-20 августа.