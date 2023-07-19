Госдума приняла в первом чтении законопроект о танках для Росгвардии

Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику.

Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии РФ", уточняет ТАСС.

Напомним, о том, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки, 27 июня заявил директор ведомства Виктор Золотов. Он обсуждал этот вопрос 26 июня с Владимиром Путиным. А в целом выдаче такого мандата ведомству предшествовал "пригожинский марш".