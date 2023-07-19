80% молодых россиян считают, что в стране для их развития созданы хорошие условия, - Путин

Более 80% молодых людей сейчас считают, что в России созданы хорошие условия для развития молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

Все заявления главы государства были так или иначе обращены к молодежи. Например, Путин считает, что "единый кадровый резерв для россиян – хорошая идея". "Нам нужно создавать инструменты движения по карьерной лестнице", - сказал глава государства.

Это, правда, не соотносится со словами министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что "надо менять поведенческую парадигму среди молодежи". "Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до реализации своих репродуктивных задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье, и возникают сложности с деторождением, в том числе бесплодие и многое другое", - сокрушался Мурашко в Госдуме над желанием молодежи сделать карьеру.

Путин на заседании наблюдательного совета вспомнил, как был студентом. "Я, когда студентом был, подрабатывал, мы какие-то мешки грузили на железнодорожной станции. Но мне это занятие не очень понравилось, честно говоря", - признался президент.