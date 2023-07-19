19 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин потребовал от чиновников до конца недели найти адекватное решение по "выделенкам" в центре Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин раскритиковал чиновников за ошибки, допущенные при организации эксперимента по выделенным полосам для общественного транспорта.

Основной проблемный участок – улица Адмиралтейская в Астрахани. Из-за недоработок и просчетов в подготовке, которые были допущены чиновниками, центральная часть города в часы пик превращается в одну большую пробку.

Иннопром автомобили пробка(2016)|Фото: Накануне.RU

Губернатор жестко отреагировал на сложившуюся ситуацию и поручил найти адекватное решение до конца недели. А также отметил, что если эксперимент покажет себя негативно, и решение найдено не будет, размещение выделенных полос для общественного транспорта на Адмиралтейской будет скорректировано.

Стоит отметить, что с момента начала эксперимента отмечается серьёзный рост числа пассажирских перевозок (+12 500 человек по сравнению с аналогичным периодом до эксперимента), а также увеличена скорость движения общественного транспорта в городе. До начала эксперимента скорость транспорта составляла 16 км/ч, сегодня ее удалось увеличить до 18 км/ч, что дало возможность приблизиться к общероссийскому нормативу (20 км/ч).

Теги: игорь бабушкин, выделенные полосы, пробки, общественный транспорт


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