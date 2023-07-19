Carlsberg Group: Национализация "Балтики" проведена без ведома и одобрения владельцев

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group фактически обвинила российские власти в рейдерском захвате своих активов в России. Речь идет о пивоваренной компании "Балтика".

В конце июня сообщалось, что Carlsberg Group нашла покупателя на этот актив и ждет одобрения сделки от регуляторов. Но на днях президент России Владимир Путин подписал указ, по которому "Балтика" фактически была национализирована – перешла во временное управление Росимущества.

"С подписанием указа президента от 16 июля 2023 года Carlsberg Group больше не сохраняет за собой контроль над управлением или операционной деятельностью пивоваренной компании "Балтика". Таким образом, смена руководства пивоваренной компании "Балтика" была произведена без ведома и одобрения Carlsberg Group", - говорится в заявлении датской компании.