Имя нового мэра Смоленска станет известно 24 июля

В Смоленске названа дата появления нового мэра. В повестке заседания горсовета говорится, что имя градоначальника станет известно на заседании, которое состоится 24 июля.

Оно начнется в 10.00. Повестка дня 40-й внеочередной сессии Смоленского городского Совета VI созыва состоит из одного вопроса – "Об избрании главы города Смоленска".

На пост главы города претендуют Павел Андронов, Александр Мартынов, Александр Новиков и Александр Романов, говорится на сайте горсовета.