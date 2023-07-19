19 Июля 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Еще четверо свердловчан получили выплаты за ранения в зоне СВО

Несмотря на то, что вопрос с выплатами солдатам за ранения в зоне СВО в целом удалось решить, последствия "разгильдяйства должностных лиц" приходится разгребать до сих пор. Благодаря помощи депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова и военной прокуратуры, еще четверо бойцов наконец смогли получить свои деньги.

Как рассказал в своих соцсетях Иванов, все четверо являются жителями Среднего Урала: Верхняя Тура, Березовский и Екатеринбург. Обращения от их близких поступили в конце мая - парни были ранены и лечились в госпитале, однако соответствующих выплат не получили. Тогда депутат снова обратился в военную прокуратуру, после вмешательства которой ситуация моментально разрешилась.

"Причины невыплат, к сожалению, стандартные: разгильдяйство должностных лиц. В одном случае справку из госпиталя банально потеряли в воинской части, во втором - перепутали отчество военнослужащего, в двух других – госпиталь справки оформил, но в в/ч отправить... забыл. Надзорное ведомство ответственным лицам сделало внушение. В воинской части усилили контроль за теми, кто занимается справками. А раненые бойцы получили положенную им по закону выплату", - рассказал Иванов.

Напомним, ранее депутат сообщал, что ситуацию с выплатами за ранения удалось стабилизировать. В июне командование выпустило по полкам разнарядку срочно решить вопрос. Не обошлось и без грубой лексики.

Теги: выплаты, ранение, СВО, солдат, Иванов, прокуратура, справка


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