На Южном Урале задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело женщины обнаружили в частном доме в Нязепетровске 17 июля. Было возбуждено уголовное дело по факту убийстве. По версии следствия, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов топором. От полученных травм женщина скончалась, а мужчина скрылся.

В пресс-службе регионального ГУ МВД Накануне.RU сообщили, что после убийства женщины подозреваемый похитил у нее 50 тыс. рублей.

"Оперативники провели комплекс мероприятий, опросили возможных свидетелей и очевидцев, провели поквартирный обход, определили возможный круг подозреваемых. Был составлен субъективный портрет и установлено, что злоумышленник может попытаться скрыться, выехав из Челябинской области", - рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Подозреваемого задержали в Магнитогорске. Известно, что ранее он уже пять раз был судим.