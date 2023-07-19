19 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Снос дома для расширения улицы Татищева в Екатеринбурге запланировали на 2025 год

Дом на Заводской, 30 в Екатеринбурге собираются расселить и снести уже в 2025 году. Это необходимо для расширения улицы Татищева. О планах горадминистрации во время пресс-тура рассказал вице-мэр Рустам Галямов.

По его словам, у собственников будут выкупать квартиры - 30 жильцов уже дали свое согласие. Всего в доме 136 квартир. На данный момент решается вопрос о проведении аукциона на проектирование расширения улицы Татищева.

Напомним, что постановление о сносе здания было подписано главой города Алексеем Орловым. Еще в 2022 году в планах у администрации был снос только части дома, однако позднее было решено демонтировать его полностью. Вместе с ним под снос пойдет еще семь зданий на Заводской и четыре - на Татищева.

Теги: Татищева, Заводская, дом, снос, расширение


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