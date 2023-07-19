19 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Волгоград будет Сталинградом десять дней в году

Депутаты городской думы Волгограда приняли решение об увеличении дней в году, когда город будет носить название Сталинград (будут менять указатели). Теперь к девяти другим дням добавится 3 сентября - День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

А вот список других дат, по которым, согласно решению местных властей, город становится Сталинградом?

2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,

23 февраля — в День защитника Отечества,

8 мая — День присвоения городу Волгограду почетного звания "город-герой",

9 мая — в День Победы,

22 июня — в День памяти и скорби,

2 сентября — в День окончания Второй мировой войны,

23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией,

19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом,

9 декабря — День Героев Отечества.

Теги: волгоград, сталинград, памятные даты, городская дума, депутаты


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