Волгоград будет Сталинградом десять дней в году
Депутаты городской думы Волгограда приняли решение об увеличении дней в году, когда город будет носить название Сталинград (будут менять указатели). Теперь к девяти другим дням добавится 3 сентября - День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
А вот список других дат, по которым, согласно решению местных властей, город становится Сталинградом?
2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,
23 февраля — в День защитника Отечества,
8 мая — День присвоения городу Волгограду почетного звания "город-герой",
9 мая — в День Победы,
22 июня — в День памяти и скорби,
2 сентября — в День окончания Второй мировой войны,
23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией,
19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом,
9 декабря — День Героев Отечества.