"Уралкалий" и "Уралхим" поучаствовали в первом демодне индустриального центра компетенций "Химия"

ПАО "Уралкалий" и АО "ОХК "Уралхим" приняли участие в первом демодне индустриального центра компетенций (ИЦК) "Химия". Мероприятие, одной из основных задач которого является проектная работа по импортозамещению в каждой из отраслей отечественной промышленности, прошло в Череповце с участием Минпромторга и при поддержке АНО "Цифровая экономика" — платформы взаимодействия бизнеса и государства по развитию цифровой экономики в России.

Участники ИЦК обсудили ИТ-ландшафт для сквозной цифровизации ключевых процессов и обеспечения потребностей предприятий химической отрасли, обменялись опытом по реализации особо значимых проектов, применяемых технологиях и продемонстрировали готовые решения. "Уралхим" организовал сессию стартапов, которые представили свои решения для участников ИЦК "Химия".

"Уралкалий" поделился практикой повышения надежности в области технического обслуживания и ремонтов при помощи цифровых сервисов — системы SafePlant и мобильных обходов, представил систему управления инженерными данными в рамках автоматизации инвестиционной деятельности. Цель — повышение экономической эффективности реализации инвестпроектов за счет устранения информационных разрывов как между этапами жизненного цикла объектов капитального строительства, так и между функциональными подразделениями, задействованными в этом процессе.

На мероприятии была продемонстрирована собственная разработка "Уралкалия" — горно-геологическая информационная система (ГГИС). Она предназначена для создания единого информационного пространства и структурирования горно-геологических данных при отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (Пермский край, Россия). Функционал системы предусматривает хранение и накопление информации о залегании пластов, качественных показателей полезного компонента в руде, объемов пустот и закладки, сечения комбайнов, горных выработок и целого ряда других показателей. ГГИС также позволяет держать на особом контроле участки со сложной геологической структурой.