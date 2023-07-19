19 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге СК проверит дом, жильцы которого жалуются на проблемы с электричеством и плесень

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет сведения о возможном нарушении прав жителей многоквартирного дома.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сегодня в Сети была опубликована информация о том, что в Октябрьском районе уральской столицы управляющая компания не принимает должных мер по ремонту жилого дома после произошедшего ранее пожара. Утверждается, что в доме есть проблемы с электропроводкой и присутствует плесень, а жалобы жильцов в различные инстанции должного результата не принесли.

Как отметили в Следственном комитете, сейчас проводится проверка, чтобы дать ситуации объективную правовую оценку. В ведомстве уточнили, что речь может идти о статье 293 УК РФ (халатность).

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Екатеринбурге был признан аварийным многоквартирный дом на улице Шефская в Орджоникидзевском районе. Этой зимой там случился крупный пожар.

Теги: дом, СК, проверка, ремонт, Екатеринбург


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