Российские военные заняли станцию Молчаново в Харьковской области Украины

Российские вооруженные силы за сутки продвинулись на так называемом купянском направлении СВО более чем на один километр, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, сообщает Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту", - сказали в ведомстве.

Станция Молчаново находится в Харьковской области Украины.