Совет Федерации поддержал запрет россиянам менять пол

Совет Федерации единогласно одобрил закон о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. В части внесения изменений в акты гражданского состояния закон обратной силы не имеет, поэтому документ не обязывает менять свои данные лиц, которые сменили пол до вступления документа в силу, уточняет ТАСС.

Напомним, ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла запрет на смену россиянами пола. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем telegram-канале принятие этого решения, сообщил, что оно "защищает наших граждан, детей". По словам Володина, операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Трансгендеров (по данным 2022 г.) в Америке – 1,64 млн, среди которых – 1,3 млн взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тыс. подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет), уточнил он.

"Чудовищная тенденция. Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", - написал Володин.