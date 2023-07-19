Губернатор Владимирской области поручил муниципалитетам активизировать работу по приведению в нормативное состояние противопожарных водоёмов

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев накануне провёл совещание с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления региона, а также представителями регионального управления МЧС России. Основная тема совещания касалась вопросов системной готовности региона к безопасному прохождению пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Из доклада министра региональной безопасности Сергея Полузина стало ясно, что в муниципальных образованиях региона ведётся постоянная работа по устранению выявленных государственным пожарным надзором нарушений в части содержания минерализованных полос, расчистке противопожарных водоёмов, организации подъездных путей к ним, установке указателей. Контроль за этой работой также ведется регулярно.

«По результатам проведённых министерством проверок из 544 нарушений устранено 371. Из них 343 – связаны с содержанием минерализованных полос и уборки травы и мусора практически во всех муниципальных образованиях региона. Считаем, что недостатки, не требующие больших финансовых затрат, в основном устранены в большинстве муниципальных образований области», – отметил министр.

Также в регионе в соответствии с поручением губернатора продолжается очистка пожарных водоёмов. На повестке всё ещё остаются вопросы по устранению нарушений, связанных с организацией подъездных путей к ним. В частности, во Владимире (в деревнях Абакумово, Злобино, Вилки, Уварово) укреплено дорожное полотно на дорогах и подъездах к водоёмам, не рассчитанных на проезд тяжёлой противопожарной техники. А в деревне Богдарня Петушинского района аналогичный подъезд и дорога обустроены и отсыпаны щебнем.

В этом году уже ведётся работа на 65 водоёмах за счёт средств местных бюджетов. Среди передовиков отмечается Александровский и Вязниковский районы. Значительный рывок в этом отношении сделал и город Владимир – на 14 из 16 имеющихся водоёмов работы уже завершены. Однако при этом непростая ситуация сложилась в сельских населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях по забору воды из наружных источников водоснабжения: не везде установлены указатели к водоёмам.

Александр Авдеев поручил муниципалитетам активизировать эту работу в кратчайшие сроки. «Содержание противопожарных водоёмов относится к полномочиям органов местного самоуправления, работа в этом направлении проводится организованно. Тем не менее, остаются муниципалитеты, где ещё не устранены выявленные замечания. Прошу обратить особое внимание глав на это направление работы, поскольку в жаркие летние месяцы возрастают риски возгораний, лесных пожаров. Все мы помним опыт прошлых лет, когда от оперативности тушения пожаров зависело не только сохранение имущества граждан, но и их безопасность. Оперативное устранение замечаний должно стоять на чётком контроле», – подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил министерству региональной безопасности совместно с региональным ГУ МЧС установить приоритетность планируемых в муниципалитетах работ и составить поэтапный план для максимально быстрого устранения имеющихся недостатков. Итоги проведённой работы будут доложены губернатору на следующем совещании.