Школы Белгорода вернутся к очному образованию

1 сентября новый учебный год начнется очно в 48 школах Белгорода. С 1 августа аналогичную работу начнут 67 детских садов города.

За парты сядут около 40 тысяч школьников, в том числе 3 тыс. первоклассников, сообщает администрация Белгорода. Работы по капремонту завершают в 10 школах. К началу учебного года закупили мебель, компьютерное и технологическое оборудование, а также учебники и наглядные пособия. Общая сумма составила почти 300 млн руб. Главная задача нового учебного года – усиление мер антитеррористической защищённости, отработка алгоритмов действий в разных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области уже совсем скоро – с 2023-24 учебного года – воспитанников детских садов начнут в игровой форме учить распознавать взрывоопасные предметы и уметь искать укрытие при обстреле. Речь идет о 15-минутных инструктажах и тренингах, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин заявил, что 1 сентября во всех образовательных учреждениях региона стартуют занятия по гражданской обороне. По его словам, это одно из условий возвращения к очному формату обучения. Из-за обстрелов со стороны Украины и эвакуации ряда населенных пунктов учебный год в школах, колледжах и техникумах 11 муниципалитетов региона прошел в дистанционном формате. Новые уроки основаны на разработанных и согласованных с МЧС программах "Оказание первой помощи" и "Уроки безопасности".

Занятия по безопасности начнут проводить уже в детских садах. Трех-пятилетние воспитанники будут ежедневно в игровой форме отрабатывать маршруты эвакуации, а также обучаться безопасному поведению на улицах и правилам дорожного движения. Те дети, которым от пяти до семи лет, получат "Блокнот безопасности дошкольника" с информацией о том, как вести себя при обстрелах, отличать взрывоопасные предметы и оказывать первую медицинскую помощь.