В Челябинске директора строительной компании осудят за хищение более 50 млн рублей

В Челябинске руководителя "Дорожно-строительной компании 82" будут судить за хищение около 51 млн рублей при выполнении государственного контракта по строительству линии наружного освещения трассы М-5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, он в 2018-2019 гг. организовал закупку и поставку в Челябинскую область менее ценных строительных материалов ненадлежащего качества. Они не соответствовали техническим характеристикам, указанным в проектной документации.

В исполнительную документацию были внесены заведомо ложные сведения о качестве строительных материалов и объемах выполненных дорожно-строительных работ. В результате ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" был причинен ущерб на сумму около 51 млн рублей.