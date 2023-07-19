Путин не приедет на саммит БРИКС в ЮАР

Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, который состоится в августе. Россию вместо Путина будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента ЮАР Сирила Рамафосы.

"В саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. По обоюдному согласию президент Российской Федерации В.В.Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров", - говорится в заявлении.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России. Его должны исполнить все страны, признающие юрисдикцию МУС, в том числе ЮАР. В случае визита Путина для руководства страны встал бы сложный юридический и дипломатический вопрос.