СК проверит, действительно ли в свердловском лагере сотрудники били детей

Следственный комитет заинтересовался инцидентом с возможным избиением детей из Югры, приехавших отдохнуть в лагерь под Екатеринбургом.

Ранее сообщалось, что речь идет о загородном оздоровительном лагере "Медная горка". По предварительным данным, дети пожаловались родителям на противоправные действия со стороны сотрудников лагеря: якобы те оскорбляли и били подростков. После этого прокуратура Верхней Пышмы выехала на место для выяснения обстоятельств.

А теперь в ситуации будет разбираться и Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, информация о возможном нарушении прав несовершеннолетних воспитанников детского лагеря будет тщательно проверяться.

Как заверили в ведомстве, будут установлены все обстоятельства. После этого ситуации дадут объективную правовую оценку.

Напомним, что власти Нефтеюганска (ХМАО-Югра) могут расторгнуть контракт со свердловским лагерем, где якобы избивали детей. В самом лагере избиения отрицают.