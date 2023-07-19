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Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

СК проверит, действительно ли в свердловском лагере сотрудники били детей

Следственный комитет заинтересовался инцидентом с возможным избиением детей из Югры, приехавших отдохнуть в лагерь под Екатеринбургом.

Ранее сообщалось, что речь идет о загородном оздоровительном лагере "Медная горка". По предварительным данным, дети пожаловались родителям на противоправные действия со стороны сотрудников лагеря: якобы те оскорбляли и били подростков. После этого прокуратура Верхней Пышмы выехала на место для выяснения обстоятельств.

А теперь в ситуации будет разбираться и Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, информация о возможном нарушении прав несовершеннолетних воспитанников детского лагеря будет тщательно проверяться.

Как заверили в ведомстве, будут установлены все обстоятельства. После этого ситуации дадут объективную правовую оценку.

Напомним, что власти Нефтеюганска (ХМАО-Югра) могут расторгнуть контракт со свердловским лагерем, где якобы избивали детей. В самом лагере избиения отрицают.

Теги: лагерь, избиения, проверка, СК


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Ранее 19.07.2023 12:11 Мск Власти Нефтеюганска могут расторгнуть контракт со свердловским лагерем, где якобы избивали детей
Ранее 19.07.2023 10:02 Мск Прокуратура отправится в лагерь "Медная горка", где якобы избивали детей из Югры
Ранее 19.07.2023 09:54 Мск В Югре родители пожаловались на жестокое обращение в детьми в лагере под Екатеринбургом

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