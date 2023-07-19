"Газпромнефть-Хантос" поддержит социальную сферу Уватского района

"Газпромнефть-Хантос" совместно с администрацией Уватского района продолжит реализовывать значимые для его жителей проекты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Стороны заключили соглашение о сотрудничестве на 2023 год. Взаимодействие направлено в первую очередь на улучшение жилищных условий для работников бюджетной сферы. По словам главы администрации Уватского района Вячеслава Елизарова, это одна из актуальных задач для муниципалитета.

"Компания участвует в реализации жилищных программ, которые позволяют привлекать в сельскую местность квалифицированные кадры и тем самым обеспечивать стабильное функционирование учреждений социальной сферы. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено", – сказал он.

Соглашение также предусматривает финансовую поддержку спортивных мероприятий – соревнований по греко-римской борьбе и плаванию.





Нефтяники участвуют в комплексном развитии территорий своей деятельности и с помощью других инструментов. Один из них – грантовый конкурс, который проводится в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" с 2016 года. За это время в Уватском районе "Газпромнефть-Хантос" поддержал 15 инициатив в области экологии, образования и науки, создания комфортной среды.

Сотрудничество с Уватским районом – пример системной работы, по созданию благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития, считает генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров.

"При выборе направлений инвестирования мы исходим из реальных потребностей территорий и стараемся быть максимально полезными их жителям", – отметил он.