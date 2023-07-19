Кремль не давил на президента ЮАР в связи ордером на арест Путина – Песков

В Кремле отрицают, что давят на президента ЮАР Сирила Рамафосу по поводу возможного ареста Владимира Путина на саммите БРИКС.

Саммит должен состояться в августе. ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Если Путин появится на территории страны, власти ЮАР, предположительно, должны исполнить выданный МУС на арест российского президента.

Ранее Рамафоса сообщил в суде под присягой, что "было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина". Рамафоса также заявил, что Москва "дала понять", что арест Путина будет равносилен объявлению войны.

"Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.