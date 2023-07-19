19 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Благодатская для монтажа ливневки

Строители ООО "Брусника" на месяц перекроют движение транспорта по улице Благодатская. С 31 июля по 7 сентября там будут проводить работы по монтажу системы ливневой канализации.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, речь идет об участке от жилого дома № 7 на Благодатской до Мраморской. В этот период движение транспорта будет пущено по переулку Короткому и улицам Павлодарская, Самолетная, Дальневосточная. Для помощи водителям на указанных участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Строители обещают восстановить все элементы благоустройства по завершении работ.

Напомним, вечером 17 июля в столице Урала и окрестностях прошли мощные ливни - только час выпало больше 20% месячной нормы осадков, из-за чего несколько улиц в городе были затоплены. Однако на следующий день в мэрии заявили, что ливневка с последствиями стихии справилась. По данным комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, в течение нескольких часов после окончания ливня вода ушла с улично-дорожной сети.

Теги: ливневка, строители, Благодатская, улица


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