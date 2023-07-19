Экспорт вина из Грузии в Россию вырос на 40% за год

Экспорт вина из Грузии в Россию в первом полугодии текущего года вырос на 39,51% по сравнению с таким же периодом 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии. Оборот в этой сфере торговли составил $81,8 млн.

Еще одна статья, по которой увеличился экспорт – поставки легковых автомобилей. Он вырос за год (также первое полугодие 2023 к первому полугодию 2022) примерно в два раза.

Также растут поставки грузинских минеральных вод.

Россия нарастила импорт в Грузию в первом полугодии на 23,7%, при этом импорт нефти и нефтепродуктов вырос на 57%.