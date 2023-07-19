Суд признал банкротом экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании экс-губернатора Бориса Дубровского банкротом. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В отношении должника введена реструктуризация долгов.

Напомним, в марте Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПО "Монтажник" о признании Дубровского банкротом. Сумма исковых требований 37,2 млн рублей. В апреле Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Борису Дубровскому в удовлетворении апелляционной жалобы на определение арбитражного суда области о принятии заявления о признании его банкротом.

ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

В июле прошлого года суд признал недействительными сделками платежи ПО "Монтажник" в пользу Дубровского на сумму 37,3 млн рублей. С экс-губернатора взыскали эту сумму в пользу ПО "Монтажник". По данным на 21 февраля, остаток долга составлял 34,7 млн рублей. Порядка 2,7 млн рублей было перечислено на счет взыскателя. В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора в размере 930,5 млн рублей. Обжаловать это решение Дубровский не смог.

В начале июля Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу экс-губернатора Бориса Дубровского на решение суда, отказавшего ему в рассрочке выплаты долга в 37,3 млн рублей.