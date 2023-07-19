Суд назвал дату приговора по делу о гибели 44 свердловчан от алкоголя

В Екатеринбурге назначена дата приговора по громкому делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, из-за чего скончались десятки жителей региона.

Напомним, на скамье подсудимых оказались несколько мужчин и одна женщина. Как показало расследование, с лета 2020 по осень 2021 года все обвиняемые, выступая в роли поставщиков, посредников и реализаторов, занимались незаконным оборотом контрафактной продукции, содержащей метанол в концентрациях, превышающих допустимые значения. Согласно материалам дела, в результате их действий после покупки и употребления этого алкоголя пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.

Сегодня, 19 июля, состоялось очередное заседание по делу. По его итогам суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Как сообщили Накануне.RU в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, оглашение приговора назначено на 7 августа.

Ранее прокуроры потребовали назначить всем фигурантам от 5 до 10 лет колонии. Также гособвинители просили суд удовлетворить заявленные потерпевшими гражданские иски на сумму более 2,6 млн рублей.