Фигурантка дела о хищении средств из прикамского благотворительного фонда может находиться во Франции

Фигурантка уголовного дела о хищении 67,7 млн руб. из бюджета благотворительного фонда "Содействие ХХl век" Елена Найданова может находиться во Франции. Об этом сообщает Properm.ru.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районом суде Перми, суд удовлетворил ходатайство обвинения об аресте Елены Найдановой и объявлении ее в международный розыск. Ей заочно назначена подписка о невыезде. Рассмотрение ее уголовного дела пока приостановлено.

Следующее заседание по делу второй фигурантки Елены Лопаевой состоится 25 июля.

Напомним, по версии следствия, бывший зампредседателя правительства края Елена Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот якобы обеспечивала директор фонда Найданова.

Накануне состоялось заседание по уголовному делу. Найданова в суд не явилась. Процесс был отложен на день.

Сегодня в рамках судебного разбирательства должен был продолжиться допрос свидетелей.