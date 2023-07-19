19 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Предупреждение о непогоде в Свердловской области продлено еще на день

Предупреждение о непогоде на Среднем Урале продлено еще на один день.

По данным синоптиков, завтра, 20 июля, местами в Свердловской области вновь ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 17 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в связи с этим необходимо быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Напомним, что предупреждение о непогоде в Свердловской области действует с начала этой недели. В понедельник в столице Урала и окрестностях прошли мощные ливни с грозами. После этого в мэрии Екатеринбурга заявили, что система ливневой канализации справилась с последствиями стихии.

Теги: непогода, предупреждение, дожди, град, ветер, МЧС


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