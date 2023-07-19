Губернатор Астраханской области указал подрядчику - ФОК в Енотаевке должен быть сдан в конце года

Строительство двухэтажного объекта под будущий физкультурный комплекс идёт в селе Енотаевка в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Накануне площадку посетил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, он ознакомился на месте с ходом работ.

На первом этаже физкультурно-оздоровительного комплекса будет располагаться универсальный зал, где можно играть в баскетбол, волейбол, теннис, гандбол, мини-футбол и заниматься борьбой. На втором этаже будут два тренажёрных зала для фитнеса и хореографии.

Представитель компании-подрядчика сообщил главе региона, что сейчас к объекту подвели все коммуникации, уложили трубы водоснабжения и канализации, установили металлокаркас ФОКа, полностью забетонировали пол в административном здании и спортзале, приступили к кладке перегородок. Все необходимые материалы для работ уже завезли на стройплощадку.

Однако, Игорь Бабушкин указал подрядчику на отставание от графика работ и потребовал ускориться. Губернатор подчеркнул, что объект, который ждут енотаевцы, должен быть сдан в срок в конце 2023 года.