19 Июля 2023
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Спорт Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области указал подрядчику - ФОК в Енотаевке должен быть сдан в конце года

Строительство двухэтажного объекта под будущий физкультурный комплекс идёт в селе Енотаевка в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Накануне площадку посетил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, он ознакомился на месте с ходом работ.

игорь бабушкин, стройплощадка(2023)|Фото: astrobl.ru

На первом этаже физкультурно-оздоровительного комплекса будет располагаться универсальный зал, где можно играть в баскетбол, волейбол, теннис, гандбол, мини-футбол и заниматься борьбой. На втором этаже будут два тренажёрных зала для фитнеса и хореографии.

Представитель компании-подрядчика сообщил главе региона, что сейчас к объекту подвели все коммуникации, уложили трубы водоснабжения и канализации, установили металлокаркас ФОКа, полностью забетонировали пол в административном здании и спортзале, приступили к кладке перегородок. Все необходимые материалы для работ уже  завезли на стройплощадку.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Однако, Игорь Бабушкин указал подрядчику на отставание от графика работ и потребовал ускориться. Губернатор подчеркнул, что объект, который ждут енотаевцы,  должен быть сдан в срок  в конце 2023 года.

Теги: игорь бабушкин, физкультурный комплекс, енотаевка, нацпроект


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