В Белоруссии считают, что кампания вокруг "похищенных" детей Донбасса срежиссирована

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Людмила Макарина-Кибак полагает, что по дискредитации Минска и Москвы в связи с "похищениями" детей из Донбасса, находившихся на оздоровлении в Белоруссии, срежиссирована на Западе. Она уточнила, что оздоровление детей в других странах "является общемировой практикой, в том числе и общеевропейской практикой".

"Все заявления в отношении нашей страны о том, что дети были похищены, не имеют под собой никаких правовых оснований. Дети к нам прибывают в соответствии с международными требованиями при содействии международных организаций и фондов системы ООН, Красного Креста и ЮНЕСКО", - цитирует ТАСС Макарину-Кибак.

По ее словам, дети находились в Белоруссии "чисто с целью оздоровления".