19 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Несанкционированную свалку вблизи Енотаевки площадью 14,3 га рекультивируют - уже вывезли 15% отходов

В Енотаевском районе Астраханской области ведут масштабные работы по рекультивации формировавшейся годами свалки.

Во время рабочей поездки в муниципалитет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проинспектировал ход работ по рекультивации несанкционированной свалки вблизи райцентра. Замусоренную территорию площадью 14,3 га приводят в порядок в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».   

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Как сообщил губернатору заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов, работы на объекте продолжаются. Уже установлены камеры видеонаблюдения, оборудована дезинфицирующая ванна, где машины, вывозящие мусор, моют колеса. Кроме того, отсыпана дорога в объезд села, чтобы не доставлять неудобства жителям. По ней спецтехника отвозит отходы на полигон ТКО у села Рассвет Наримановского района.

рекультивация свалки, нацпроект экология(2023)|Фото: astrobl.ru

В день водители делают в среднем 30 рейсов. Сейчас уже вывезли около 15% всех отходов. В целом необходимо вывезти 53 тысячи тонн мусора. В планах до конца сентября вывезти все отходы и приступать к удалению 20-сантиметрового слоя загрязнённой земли. После этого место бывшей свалки засыпят чистым грунтом и высадят здесь многолетние травы. Реализация проекта улучшит качество жизни более семи тысячи астраханцев, которые живут в непосредственной близости от объекта. 

рекультивация свалки, нацпроект экология(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор отметил, что Астраханская область вошла в федеральный проект «Генеральная уборка» в качестве пилотного региона: «В этом нам помогли коллеги из Совета Федерации и министерства природы. Поэтому на нас лежит большая ответственность по реализации этого проекта». 

Михаил Богомолов сообщил, что подрядчик выполняет свои работы по графику и планирует выполнить 90% работ еще до наступления 2024 года. Если заявленные темпы работы подтвердятся, можно будет подавать заявку на ускоренное финансирование и завершить рекультивацию досрочно.

Теги: игорь бабушкин, рекультивация свалки, проект генеральная уборка


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