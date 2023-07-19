В Екатеринбурге всплеск звонков от мошенников: у горожан выманили более 6,5 млн рублей

В Екатеринбурге вновь зафиксированы массовые звонки от телефонных мошенников. В полиции бьют тревогу.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на этот раз жертвами злоумышленников стали почтальон, преподаватель техникума и методист, а также пенсионер и кладовщик. Под видом "сотрудников ФСБ", "Центрального банка" и лжеброкеров аферисты выманили у доверчивых горожан более 6,5 млн рублей. Факты зарегистрированы на территории Верх-Исетского, Октябрьского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга.

Как отмечают в полиции, все потерпевшие неоднократно слышали о подобных схемах обмана через СМИ, от знакомых и родственников. Однако, как рассказали сыщикам сами пострадавшие, после того, как им позвонили якобы сотрудники силовых подразделений и подтвердили "правомерность действий финансовых специалистов", предлагающих перевести деньги на так называемые "резервные ячейки", они зачем-то согласились выполнить указания злоумышленников.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия и в очередной раз призывают жителей Екатеринбурга быть бдительными, чтобы не стать жертвами аферистов.