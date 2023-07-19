Культурно-эстетический центр для детей и молодежи построят в Астраханской области при поддержке АО «КТК-Р»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии закладки памятной таблички, символизирующей начало строительства культурно-эстетического центра детей и молодёжи (КЭЦДМ). Его построят в селе Енотаевка Енотаевского района, сообщает пресс-служба губернатора.

В двухэтажном здании КЭЦДМ детей и подростков от 4 до 18 лет будут обучать игре на различных музыкальных инструментах, хореографии, вокалу, театральному и декоративно-прикладному искусству. Кроме зрительного зала на 100 человек, здесь также расположатся читальный и выставочный залы, методические кабинеты, подсобные помещения. Единовременно центр смогут посещать до 250 человек.

Стоимость строительства проекта составляет 196 млн рублей.

"Уверен, что этот центр будет обязательно востребован у жителей Енотаевки,— подчеркнул Игорь Бабушкин. — Компания «КТК-Р» является надёжным социальным партнёром региона. Благодарю руководство за многолетнее сотрудничество".

Генеральный директор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Николай Горбань выразил надежду, что меньше чем через два года все присутствующие здесь сегодня вновь соберутся, чтобы открыть центр, в котором дети смогут получать необходимое культурно-эстетическое развитие.

После завершения строительства здания КЭЦДМ компания «КТК-Р» намерена начать работы по благоустройству территории близлежащей школы. Здесь планируют заменить тепловую сеть, установить новое наружное освещение, провести озеленение, построить спортивную и детскую площадки.