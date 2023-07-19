19 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин навестил в Енотаевке семью мобилизованного астраханца

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей поездки в Енотаевский район побывал в семье мобилизованного астраханца.

Общение с семьями участников специальной военной операции давно стало для губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина обязательным пунктом при поездках в муниципалитеты. Накануне глава региона навестил супругу и детей бойца, мобилизованного в октябре 2022 года.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Сейчас жена Аделя вместе с сыном и дочкой ждут главу семейства дома в селе Енотаевка. Женщина рассказала, что каждый день общается с мужем по телефону. Сейчас боец - глава семейства находится в Луганске.

По словам супруги мобилизованного бойца, семья сейчас ни в чём не нуждается. Все положенные выплаты и пособия они получают вовремя. А с воспитанием детей ей помогает мама. На постоянной связи находятся и сотрудники службы социальной защиты. Семья также взята на сопровождение в региональном отделении фонда «Защитники Отчества».

Теги: игорь бабушкин, семья мобилизованного, защитники отечества, пособия


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