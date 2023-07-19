Депутат Госдумы обратился в прокуратуру из-за бассейна на крыше БЦ "Высоцкий" в Екатеринбурге

Бассейн на крыше самого высокого здания в Екатеринбурге - БЦ "Высоцкий" был построен без согласования. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По его словам, в июне он получил "обращение от доброжелателя", в котором говорилось, что перепланировка небоскреба не была согласована. В связи с этим появился вопрос - а законно ли было оборудовать на крыше небоскреба бассейн?

Для выяснения ситуации Альшевских передал это обращение в мэрию и региональный Минстрой: в обоих случая пришел один и тот же ответ: работы согласованы не были. После этого депутат обратился уже в прокуратуру.

Сам же владелец БЦ "Высоцкий" Андрей Гавриловский подтвердил журналистам, что проект не согласовывался, поскольку бассейн располагается на крыше временно. Накануне.RU связалось с бизнес-центром, однако там от комментариев воздержались.