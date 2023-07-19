Объявлены первые страны-участницы фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Дирекция Международного фестиваля университетского спорта, который совсем скоро пройдет в Екатеринбурге, объявила первых иностранных участников соревнований.

Напомним, фестиваль с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в столице Урала с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, участие в них примут представители 30 стран.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете турнира, кроме вышеуказанных команд в Екатеринбург приедут спортсмены из университетов Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве и Индонезии. Также ждут участников из Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора.

Полный список стран-участниц организаторы обещают представить позднее. Его огласят непосредственно перед стартом соревнований.

Напомним, что билеты на Международный фестиваль университетского спорта поступили в продажу на этой неделе.